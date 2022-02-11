Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий лузгал семечки прямо в зале апелляционного суда, где сегодня обжаловали меру пресечения для его соратника - обвиняемого в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко.

Парубий увлекся семечками в ожидании вердикта суда. Именно за этим занятием он попал на видео. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как бывший спикер украинского парламента что-то рассматривает на экране своего мобильного телефона и при этом задумчиво грызет семечки.

Напомним, что в пятницу, 11 февраля, Порошенко обжалует меру пресечения, которую суд ему назначил в рамках "угольного дела" - личное обязательство.

При этом прокуратура тоже обжалует решение первой инстанции и пытается взять экс-президента под арест с правом выйти под залог.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокаты Порошенко на апелляции по мере пресечения попросили приобщить к делу интервью экс-судьи Чауса, которое он дал нардепу Арьеву.

Также мы сообщали, что экс-президент Порошенко в суде рассказал о пользе для Украины переговоров с Путиным.