Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о принятии "непростого решения о себе" и добавил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям.

Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана по итогам заседания верхней палаты парламента с участием лидера страны в пятницу, 11 февраля.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк маслахаты (верхняя палата парламента Туркменистана) намерен далее направить в эту область", - сказал президент.

Лидер Туркменистана добавил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь хочет обсудить непростое решение о себе, к которому пришел.

"В Туркменистане намечаются какие-то большие перемены", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился усилить контроль над интернетом в стране.

Также "Страна" сообщала, что президент Туркменистана объявил, что в стране до сих пор нет коронавируса.