Ко Дню святого Валентина ритуальное агентство в Калуше организовало необычную фотозону "Любовь до гроба". Фотозона расположена в центре Калуша на площади Героев и принимает участие в конкурсе ко Дню всех влюбленных.

"Когда над тобой смеются - это не страшно. Страшно, когда над тобой плачут. Любите каждый день", - призвал автор фотозоны, предприниматель и директор ритуального агентства "Скорбь" Юрий Кузь у себя в Facebook.

В соцсетях много тех, кто оценил креативную задумку предпринимателя.

"Мой товарищ "Скорбь" Юра Кузь обустроил фото зону в г.Калуш на пл. Героев, все как просил Калушский городской совет. Теперь каждый желающий может сфотографироваться в гробу и напомнить своей второй половинке, что жизнь не вечна! С Днем всех влюбленных!", - подписал фото Владимир Никитин.

"Креативно!" - прокомментировал фотографию городской голова Андрей Найда.

На Калуше креатив не заканчивается. Так, эстонская полиция поздравила находящихся в розыске с Днем влюбленных.

Как писала "Страна", в Харькове влюблённый, который год назад приковал себя цепью к девушке, продает ее на NFT за 3 млн долларов. Со своей возлюбленной он расстался, но решил монетизировать свою историю.