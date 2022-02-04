В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберётся на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые рассмотрят депутаты, еще находятся в разработке.

Об этом сообщает нардеп Юлия Гришина в Telegram-канале в пятницу, 4 февраля.

"В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберётся на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, ещё в работе. В этот же день традиционно соберёмся на фракцию перед сессионной неделей", - написала она.

Напомним, 27 января из-за обилия зараженных ковидом нардепы изменили календарный план работы Верховной Рады. 1 февраля Рада открыла сессию и ушла на каникулы до 14 февраля.

Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович заявил, что таким образом власти срывают выполнение Минских соглашений, потому что за это время должны были быть приняты изменения в законы по их политической части, которые сейчас обсуждаются в Нормандском формате.

"Страна" подробно писала о том, почему депутаты снова "прокатили" Офис президента и ушли на долгие каникулы.