В федеральной земле Бавария произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате пострадали около 40 человек, один погиб.

Об этом пишет газета Bild.

Инцидент произошел в коммуне Шефтларн недалеко от Мюнхена, в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн, около 16:40 по местному времени (17:40 по Киеву). Из-за аварии как минимум один вагон сошел с рельсов. Движение по участку, где произошел инцидент, сразу было перекрыто, на место прибыли полиция и спасательные службы.

Bild уточнила, что после столкновения машинист одного из поездов оказался зажат в кабине. Ранения десяти пострадавших описываются как серьезные.

Местные жители сообщают, что в момент катастрофы слышали громкий хлопок.

Министр транспорта Баварии Керстин Шрейер сказала, что зрелище катастрофы ее шокировало.

"Мои соболезнования семье погибшего и пострадавшим. Надеюсь, они все быстро встанут на ноги", - заявила чиновница.

Причина аварии до сих пор неясна.

Ранее "Страна" рассказывала, что осенью 2020 года в столице Турции Анкаре произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате чего погибли два человека.

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