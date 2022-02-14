В Швеции агентство по борьбе с дискриминацией обязало школу выплатить компенсацию небинарному ученику. Заведение наказали за то, что длительное время одна из учительниц обращалась к нему, употребляя неправильное местоимение.

Об этом сообщает сайт "Новости Швеции".

Учитель в школе в центральной Швеции отказывался обращаться к небинарному ученику (то есть не относящему себя ни к мужскому, ни к женскому полу) шведским гендерно–нейтральным местоимением "hen" в течение целого семестра. Хотя опекуны ученика уведомляли педагога, как следует называть ребенка.

Преподаватель заявил, что не может использовать слово "hen" в своей речи, после чего опекуны пожаловались директору школы. Директор пообещал поговорить с учителем, однако тот упорно продолжал называть ученика по-старому еще один учебный семестр.

Дело дошло до омбудсмена по вопросам равенства. Та сделала вывод, что школьник подвергался дискриминации, и поэтому учебное заведение обязано выплатить штраф в 150 000 шведских крон (16,2 тысяч долларов) в качестве компенсации за ущерб.

Омбудсмен Изабель Арсова заявила, что учащиеся должны ощущать "безопасность и уважение" в школах, а учителя - "отражать эти ценности".

"Ситуация, когда учитель сознательно отказывается использовать местоимения, с которыми идентифицирует себя ученик, представляет собой серьезную форму преследования, и директор должен положить этому конец", - посчитала омбудсмен.

Hen - это гендерно нейтральное личное местоимение в Швеции, которое заменяет "hon" ("она") или "han" ("он") при обращении к трансгендеру либо если пол человека неизвестен или не имеет значения. В русском языке его аналогом можно назвать "оно".

В конце XX века в Швеции все чаще стали говорить о нехватке в языке местоимения, лишенного гендерной окраски. Эта идея долгое время не находила поддержки у языковедов. Поворотным моментом стал выход в 2012 году детской книжки, в которой имя главного героя - Киви - последовательно заменялось местоимением "hen". Это послужило толчком к бурным дебатам, в результате которых Совет по шведскому языку изменил свою позицию.

В 2014 году словарь Шведской академии официально пополнился местоимением "hen", обозначающим неопределенный род. В детских садах Швеции настойчиво рекомендуют употреблять именно его, считая, что маленькие дети пока не определились со своим полом.

Ранее "Страна" сообщала, что на зимней Олимпиаде в Пекине впервые в истории появился первый небинарный участник - американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в паре с Эшли Кэйн-Гриббл.

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