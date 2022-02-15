С сегодняшнего дня в контрольных пунктах въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" начали курсировать специальные автобусы. Они будут перевозить граждан от КПВВ на административную границу с аннексированным Крымом и обратно.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

Автобусы начинают курсировать с 14 февраля. Перевозки будут бесплатными и доступными с 08:00 до 18:00 ежедневно. Такая услуга ориентирована на лиц с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин, граждан с детьми и других маломобильных групп.

Ранее мы писали, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка", который находится между Херсонской областью и аннексированным Крымом, полностью прекратил свою работу с 19 октября.

Также мы рассказали, что Кабинет министров Украины планирует улучшить условия пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными Киеву частями Луганской и Донецкой области и Крымом. Речь идет о бесплатных перевозках для тех, кто переходит линию разграничения. Глава украинского правительства рассказал, что на сегодняшний день во время пересечения линии разграничения украинцы, в том числе и пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, должны проходить пешком достаточно большие расстояния.