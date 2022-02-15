Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что убийство двух граждан Украины греческого происхождения не было преступлением на национальной почве.

Об этом Кулеба заявил на брифинге.

"Действительно, произошел трагический инцидент, но мы не видим никакой направленности непосредственно против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве, по крайней мере из того, что мне известно, я могу сейчас сделать такой вывод", - сказал он.

Глава украинской дипломатии также добавил, что его греческий коллега Никос Дендиас еще не звонил по этому поводу.

Напомним, 14 февраля в селе Гранитное, которое расположено в Донецкой области возле линии соприкосновения, были убиты двое этнических греков, еще двое получили ранения. По данным Министерства иностранных дел Греции, убийство совершили украинские военные.

В связи с произошедшим глава МИД Греции Никос Дендиас запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Куллебой, "чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

Днем ранее Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил заявила, что двое украинских военнослужащих в селе Гранитное открыли огонь по территории кафе, в результате чего погибли два человека - мирный житель и военнослужащий Нацгвардии, а еще двое были ранены.