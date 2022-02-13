В поселке Станица Луганская (Луганская область) вечером 12 фнвраля произошел взрыв в кафе, в результате чего пострадали 12 человек, большинству из которых потребовалась госпитализация.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"12 февраля в 17:46 в пгт Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых 8 человек госпитализированы в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.

Спасатели в 21:52 ликвидировали пожар на площади 160 кв. м.

Ранее мы писали о том, что в четверг, 10 февраля, в Кривом Роге под зданием горсовета прогремел взрыв. Из мэрии эвакуировали людей, там ищут взрывчатку. По данным ГСЧС, курьер "Новой почты" привез в горсовет посылку, из которой пошел дым.

Помимо этого, в одном из городов Ровенской области в частном доме произошел взрыв. В результате погибли два человека - хозяин дома и его знакомый.

Также мы рассказывали, как утром в жилой четрырехэтажке в Запорожье взорвалась газовоздушная смесь. В результате часть дома обрушилась. В результате ЧП погиб человек, еще несколько жильцов дома пострадали.