В одном из городов Ровенской области в частном доме произошел взрыв. В результате погибли два человека - хозяин дома и его знакомый.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел в городе Здолбунов Ровенской области, на улице Вилы-3.

"Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве по улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21:00 10 февраля. Известно, что погибли два человека: по предварительной информации, это 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый", - рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают, какой предмет взорвался.

Напомним, вчера, 10 февраля, курьер "Новой почты" привез в горсовет Кривого Рога посылку, из которой пошел дым. На место вызвали правоохранителей и спасателей. Предмет взорвали взрывотехники, взрывчатки в коробке с посылкой не оказалось.

Также мы рассказывали, как утром 28 января в жилой четрырехэтажке в Запорожье взорвалась газовоздушная смесь. В результате часть дома обрушилась. В результате ЧП погиб человек, еще несколько жильцов дома пострадали.