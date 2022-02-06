В Пентагоне заявили, что причиной гибели 13 американских военных и 170 афганцев в кабульском аэропорту 26 августа стало единственное взрывное устройство.

Об этом сообщает глава Центрального командования Кеннет Маккензи.

В частности, Пентагон утверждает, что есть только одно известное видео взрыва в кабульском аэропорту. Говорят, что за спинами солдат можно разглядеть фигуру в черном – смертника, который привел в действие бомбу, начиненную подшипниками.

Помимо этого, есть видео, которое снял с беспилотника через считанные минуты после взрыва. На нем видно, как афганцы разбегаются с места трагедии, а американцы эвакуируют пострадавших сослуживцев.

"Расследование установило, что единственное взрывное устройство унесло жизни по меньшей мере 170 афганских граждан и 13 американских военнослужащих... Расследование не нашло убедительных доказательств того, что кто-либо был ранен или убит в результате применения огнестрельного оружия – нами или афганцами", - говорят в США.

В свою очередь, версия о потерях от огнестрельного оружия, примененного боевиками или военными, подтверждения не нашла.

Ранее "Страна" сообщала, что взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы-смертники из ИГИЛ. Боевик ИГИЛ в жилете смертника подорвал подорвал себя около 17:00 по местному времени недалеко от главного входа в аэропорт Abbey Gate. Именно в этом месте американский персонал принимал граждан США на борт эвакуационных рейсов.

Позже стало известно, что число погибших во время взрывов у аэропорта Кабула выросло до "почти 200". К тому же, одно из медучреждений, больница Вазир Акбар Хан в центре Кабула, сообщила, что в нее были доставлены тела 145 убитых.