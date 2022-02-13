Во время взрыва и пожара в кафе "Мрия" в Станице Луганской вечером в субботу, 12 февраля, пострадали 12 человек. Одна женщина выпрыгнула из окна на втором этаже, в момент инцидента были слышны крики людей.

Видео с места инцидента опубликовала в Facebook пользовательница Ольга Кулик.

Автор, комментируя видео, сказал, что женщина на видео выпрыгнула из окна на втором этаже.

"Это очень жутко. Крики были страшными", — написали пользователи. К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что в четверг, 10 февраля, в Кривом Роге под зданием горсовета прогремел взрыв. Из мэрии эвакуировали людей, там ищут взрывчатку. По данным ГСЧС, курьер "Новой почты" привез в горсовет посылку, из которой пошел дым.

Также мы писали, что в России взрыв прогремел на территории женского монастыря в Серпухове. Инцидент произошел рано утром 13 декабря. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство

Помимо этого, в одном из городов Ровенской области в частном доме произошел взрыв. В результате погибли два человека - хозяин дома и его знакомый.