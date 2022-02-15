Партия власти "Слуга народа" отказалась выдвинуть своего кандидата на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном округе №206 (Черниговская область) 27 марта.

По информации "Страны", выдвиженца "Слуги народа" нет в списке людей, подавших документы на регистрацию кандидатом.

Срок выдвижения партиями закончился 14 февраля.

На заседании 15 февраля Центризбирком принял решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Максима Балана от партии "Собор", Екатерину Данькову от партии "Демократический альянс", Олега Робейко от партии "Народовластие", Елену Серебрянникову от Партии украинского народа.

Ранее ЦИК одобрил заявки самовыдвиженца Александра Гашпара и кандидата от партии УДАР Виталия Кличко Александра Ломако, соратника мэра Чернигова Атрошенко. Именно Ломако является главным претендентом на победу на округе. И, видимо, поэтому "слуги" отказались выдвигать своего кандидата, чтобы не проигрывать.

Однако это не значит, что партия власти не сделает ставку на некоего самовыдвиженца, которого и будет по факту поддерживать.

Самовыдвиженцы могут подавать документы до 1 марта.

Любопытно, что ЦИК зарегистрировал кандидатом и Владимира Атрощенко, баллотирующегося путем самовыдвижения. Его фамилия отличается всего одной буквой с фамилией мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который, как писалось выше, поддерживает Ломако.

По нашей информации, кандидату Атрощенко 46 лет, он беспартийный и безработный, живет в Харькове. Судя по всему, это политтехнология "клона", когда против фаворита выдвигают соперника с аналогичной или созвучной фамилией (или полного тезку), или с фамилией, как у известного человека в округе, агитирующего за кандидата. А мэр Атрошенко серьезно вкладывается в уже по сути начавшуюся кампанию Ломако.

Ранее "Страна" подробно писала, как идет подготовка к выборам на округе Антона Полякова.

Также мы рассказывали, что 4 февраля Ломако был выдвинут кандидатом на съезде партии УДАР киевского городского главы Виталия Кличко.