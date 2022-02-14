После заявления президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о том, что надо уступить дорогу в политике молодым, его сына Сердара выдвинули кандидатом в президенты на внеочередных выборах 12 марта. Он заявил, что будет претворять в жизнь начинания отца.

Об этом сообщило государственное агентство страны TDH.

Кандидатуру Бердымухамедова-младшего единогласно поддержали на прошедшем в воскресенье внеочередном съезде правящей Демократической партии Туркменистана. Сердар Бердымухамедов, занимающий пост вице-премьера, поблагодарил собравшихся за доверие и заверил, что, в случае избрания его на пост президента, "он и впредь будет следовать духовным принципам и наследию предков, не жалея усилий во имя родины и процветания народа, усердно и творчески подходить к претворению в жизнь исторических начинаний лидера нации".

Как уточнило агентство, кампания по выдвижению кандидатов продолжается и "скоро станут известны имена и других претендентов".

В понедельник в Туркмении стартовала избирательная кампания перед внеочередными выборами президента. 12 февраля ЦИК республики объявил о назначении выборов на 12 марта после того, как днем ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пора дать дорогу молодым.

Сердар Бердымухамедов с февраля 2021 года занимает пост вице-премьера по вопросам финансов и экономики. Ранее он был заместителем главы МИД и руководителем Ахалской области. Также он занимал должности министра промышленности и строительного производства, председателя Высшей контрольной палаты, члена Совета безопасности. Недавно ему исполнилось 40 лет - это возраст, по достижению которого, согласно местному законодательству, гражданин может баллотироваться в президенты.

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