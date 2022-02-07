Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик объявила, что пойдет на выборы городского головы Запорожья независимо от того, поддержит ли такое решение партия.

Об этом Яцик сообщила в интервью местному изданию "Гвозди".

"Я для себя решение приняла вне зависимости от того, поддержит ли меня партия или нет", - заявила она.

Помимо этого, Яцик обрушилась критикой на "Слуг народа", заявив, что лишь 50% от "Слуг" являются "думающими". На уточняющий вопрос о том, с чем связана такая жесткая оценка, она заявила, что сделала такой вывод о тех, кто голосует "не глядя".

"За день до начала работы нового состава Рады у нас собрали фракцию. Был президент, был тогда еще Андрей Богдан, Трофимов, весь бомонд. И нам сообщили: мол, пока вы, мажоритарщики, бегали по округам и воевали на территориях, группа "списочников" наработала ряд законопроектов. И, чтобы ускорить процесс, нам предлагали проголосовать списком за эти 70 законопроектов. Или же мы "заходим" в голосование по каждому проекту и процесс растянется месяца на четыре.

Тогда был принят принцип "70 на 30". Если 70 и больше процентов фракции проголосовало за какое-то решение, оставшиеся подчиняются воле большинства. И я с ужасом ожидала голосования за этот список законов. На мои вопросы: "А где увидеть эти законы, что это вообще такое?", мне отвечали: "Здесь специалисты работали, а вы что в этом понимаете?". Но тогда проголосовало "за" только пятьдесят процентов. И вот это был для меня знак, что (во фракции) пятьдесят процентов думающих, и пятьдесят процентов – остальных", - объяснила она.

Напомним, в конце сентября прошлого года мэр Запорожья Владимир Буряк ушел в отставку. Полномочия городского главы возложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева, который является представителем "Слуги народа".

Решению Буряка уйти в отставку предшествовали обыски в его кабинете и у его советников, которые он сам назвал неприкрытым способом давления. Перед этим Буряк обратился к Раде с просьбой вынести решение в связи с ситуацией в Запорожском горсовете. Он обвинял депутатов горсовета в игнорировании сессий (в ситуации подробно разбиралась "Страна").

Помимо этого, мы писали, что на заседании подкомитета Рады по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии было принято решение рекомендовать парламенту назначить внеочередные местные выборы в Запорожье и других городах на 30 октября 2022 года.