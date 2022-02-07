"Слуга народа" Юлия Яцик заявила, что пойдет на выборы мэра Запорожья независимо от поддержки партии
Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик объявила, что пойдет на выборы городского головы Запорожья независимо от того, поддержит ли такое решение партия.
Об этом Яцик сообщила в интервью местному изданию "Гвозди".
"Я для себя решение приняла вне зависимости от того, поддержит ли меня партия или нет", - заявила она.
Помимо этого, Яцик обрушилась критикой на "Слуг народа", заявив, что лишь 50% от "Слуг" являются "думающими". На уточняющий вопрос о том, с чем связана такая жесткая оценка, она заявила, что сделала такой вывод о тех, кто голосует "не глядя".
"За день до начала работы нового состава Рады у нас собрали фракцию. Был президент, был тогда еще Андрей Богдан, Трофимов, весь бомонд. И нам сообщили: мол, пока вы, мажоритарщики, бегали по округам и воевали на территориях, группа "списочников" наработала ряд законопроектов. И, чтобы ускорить процесс, нам предлагали проголосовать списком за эти 70 законопроектов. Или же мы "заходим" в голосование по каждому проекту и процесс растянется месяца на четыре.
Тогда был принят принцип "70 на 30". Если 70 и больше процентов фракции проголосовало за какое-то решение, оставшиеся подчиняются воле большинства. И я с ужасом ожидала голосования за этот список законов. На мои вопросы: "А где увидеть эти законы, что это вообще такое?", мне отвечали: "Здесь специалисты работали, а вы что в этом понимаете?". Но тогда проголосовало "за" только пятьдесят процентов. И вот это был для меня знак, что (во фракции) пятьдесят процентов думающих, и пятьдесят процентов – остальных", - объяснила она.
Напомним, в конце сентября прошлого года мэр Запорожья Владимир Буряк ушел в отставку. Полномочия городского главы возложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева, который является представителем "Слуги народа".
Решению Буряка уйти в отставку предшествовали обыски в его кабинете и у его советников, которые он сам назвал неприкрытым способом давления. Перед этим Буряк обратился к Раде с просьбой вынести решение в связи с ситуацией в Запорожском горсовете. Он обвинял депутатов горсовета в игнорировании сессий (в ситуации подробно разбиралась "Страна").
Помимо этого, мы писали, что на заседании подкомитета Рады по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии было принято решение рекомендовать парламенту назначить внеочередные местные выборы в Запорожье и других городах на 30 октября 2022 года.