Мужчина вел себя агрессивно. Фото: Нацполиция

Правоохранители в Запорожской области задержали мужчину, который с угрозами и бранью ворвался в кабинет заместителя городского головы Гуляйпольской ОТГ, после чего достал бутылку пива из пакета и облил чиновника в момент проведения совещания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"2 февраля в отделение полиции №1 Пологовского районного отдела поступило сообщение от заместителя городского головы Гуляйпольской ОТГ о том, что около 11:30 неизвестный мужчина зашел в его кабинет, сорвал совещание и выражаясь нецензурной бранью, облил его пивом из бутылки", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что в помещении в тот момент проходило рабочее совещание, которое проводил заместитель председателя территориальной громады.

"Неожиданно в кабинет зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя грубо, а также угрожал применить физическую силу в отношении руководителя громады. Держа в руках стеклянную бутылку с алкогольным напитком, он облил заявителя, его рабочее место, оргтехнику и документы", - добавили правоохранители.

В результате следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что заседание сорвал 49-летний житель Гуляйполя. Теперь мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

В Гуляйполе мужчине грозит до пяти лет за то, что он облил пивом чиновника. ФотоВ Гуляйполе мужчине грозит до пяти лет за то, что он облил пивом чиновника. Фото

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