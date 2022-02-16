Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 февраля, назначил Сергея Крука на должность главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

В ноябре 2021 года Сергея Крука назначили временно исполняющим обязанности главы ГСЧС, после того как предыдущего председателя Николая Чечоткина, который возглавлял Госслужбу 6.5 лет, уволили с этой должности.

Сам Чечеткин пришел в кресло руководителя ГСЧС в мае 2015 года после того, как с этой должности уволили Зоряна Шкиряка. До этого назначения Чечеткин занимал должность первого замглавы ведомства.

Справка. Сергей Крук - генерал-майор службы гражданской защиты, ему 44 года. Окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины (1999) и Киевский национальный университет внутренних дел (2008). Доктор наук по государственному управлению (2020).

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмин в блоке кадровых вопросов предпринял следующее:

назначил Малюка Василия Васильевича заместителем Министра внутренних дел;

уволил Магалецкую Владиславу Валерьевну с должности председателя Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

временно возложил исполнение обязанностей председателя Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на Вовнюка Анатолия Витальевича.

Также мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий с 1 марта для 10 млн украинцев.

Более детально о том, что принял Кабмин на очередном заседании 16 февраля, мы писали здесь.