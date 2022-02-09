Кабинет министров принял ряд кадровых решений. Фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 9 февраля, принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Кабмин согласовал назначение:

  • Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации;
  • Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации;
  • Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
  • Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;
  • Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей "Укрводпуть".

Правительство уволило/согласовано увольнение:

  • Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Волкова Игоря Анатольевича с должности главы Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;
  • Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.

Кабмин назначил временно исполняющими обязанности/согласовал временное возложение исполнения обязанностей:

  • государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики на Лещука Юрия Витальевича;
  • председателя правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" на Слепенького Владимира Владимировича.

Кого Кабмин уволил и назначил на должности на заседании

Кого Кабмин уволил и назначил на должности на заседании

Ранее мы писали, Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции и троих шефов района Киева.

Также сообщали, что Кабмин назначил председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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