Кабмин согласовал назначение трех замов главы Закарпатской ОГА и уволил замминистра по делам ветеранов
Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 9 февраля, принял ряд кадровых решений.
Об этом сообщил представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Кабмин согласовал назначение:
- Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации;
- Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации;
- Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
- Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;
- Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей "Укрводпуть".
Правительство уволило/согласовано увольнение:
- Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Волкова Игоря Анатольевича с должности главы Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;
- Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.
Кабмин назначил временно исполняющими обязанности/согласовал временное возложение исполнения обязанностей:
- государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики на Лещука Юрия Витальевича;
- председателя правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" на Слепенького Владимира Владимировича.
Ранее мы писали, Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции и троих шефов района Киева.
Также сообщали, что Кабмин назначил председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.