Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 9 февраля, принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Кабмин согласовал назначение:

Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации;

Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации;

Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;

Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей "Укрводпуть".

Правительство уволило/согласовано увольнение:

Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Волкова Игоря Анатольевича с должности главы Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;

Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.

Кабмин назначил временно исполняющими обязанности/согласовал временное возложение исполнения обязанностей:

государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики на Лещука Юрия Витальевича;

председателя правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" на Слепенького Владимира Владимировича.

Ранее мы писали, Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции и троих шефов района Киева.

Также сообщали, что Кабмин назначил председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения.