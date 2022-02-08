Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения опроса в приложении "Дия", который презентовал во вторник, 8 февраля, президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

По ее словам, опросы будут проводиться с целью исследования общего мнения украинцев по инициативам, направленным на решение вопросов госуправления в различных сферах общественной жизни.

Проводиться опросы будут на портале или в мобильном приложении "Дия" методом анкетирования по решению организатора по собственной инициативе или в соответствии с заказами, поданными инициаторами.

Анкета не может содержать вопросы и варианты ответов, которые:

противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным Всеобщей декларацией прав человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколами к ней;

отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни;

содержат вопросы налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Запросы на проведение опроса можно подавать не чаще одного раза в месяц.

Участник может пройти опрос только один раз. По завершении соцопроса организатор в течение трех дней информирует инициатора о его результатах.

Результаты опроса могут отображаться в приложении или на портале "Дия" по согласованию с инициатором.

Напомним, сегодня прошло мероприятие "Дия Саммит", на котором презентовалось много новых электронных услуг, которые доступны украинцам в "Дие". В частности, таких как смена места регистрации, продление и прекращение денежной помощи переселенцам, получение справки о несудимости.

Кроме того, Зеленский на саммите заявил, что привитые от коронавируса украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон с льготным тарифом для использования цифровых сервисов Минцифры.