В среду, 29 декабря, Кабинет министров Украины назначил главой Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, уволил с поста замминистра экономики Ирину Новикову и принял другие кадровые решения.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

На заседании правительства Комаренко, который с лета исполнял обязанности руководителя агентства и паралелльно выиграл конкурс на должность главы, назначили на должность главы Госагенства.

Кроме того, Кабмин назначил:

Кошеленко Константина Борисовича заместителем министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Солодку Инну Васильевну государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины

Малую Марию Викторовну первым заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

Билька Виктора Валерьевича заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

Полищука Виктора Петровича заместителем председателя Государственной службы статистики Украины;

Бондаря Дмитрия Владимировича заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кабмин уволил:

Новикову Ирину Юрьевну с должности заместителя министра экономики Украины;

Бушкова Валерия Геннадьевича с должности заместителя министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Полищука Виктора Петровича с должности заместителя Государственного секретаря Кабинета министров Украины;

Белошицкого Руслана Николаевича с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Кошеленко Константина Борисовича с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей:

государственного секретаря Министерства экономики Украины на Бояркину Елену Анатольевну.

Напомним, в июле Кабмин уволил Сергея Костюка с должности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и назначил временным исполняющим обязанности Евгения Крамаренко. Ранее Крамаренко был начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельных отношений

Также сообщалось, что Кабмин уволил попавшего в скандал из-за фото с помощницей замминистра образования Гарбарука.