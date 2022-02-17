На пленарном заседании Верховной Рады Украины в четверг, 17 февраля, народные депутаты поддержали законопроект №5249 "Об амнистии по случаю 30-летия независимости Украины", автором которого является нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцик.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

За соответствующий проект проголосовали 310 народных избранников, против - 1, воздержались - 13, не голосовали - 32.

Юлия Яцик отметила, что амнистия приурочена к 30-летию независимости Украины и состоится впервые за последние 4 года.

В пояснительной записке к своему проекту указано, что в "условиях жесткой экономии государственных средств и значительного дефицита площадей в учреждениях исполнения наказаний, акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц в указанных учреждениях".

Кроме того, в документе прописано, что по амнистии на свободу выйдет 1173 заключённых.

В своем материале "Страна" детально рассказывала кто может попасть под законопроект "Об амнистии по случаю 30-летия независимости Украины".

Мы также сообщали, что Кабинет Министров Украины начал работать над законопроектом об амнистии на территориях "ЛДНР", не дожидаясь выводов Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде на Донбассе, который одобрило правительство еще в августе.