Легендарная супермодель 90-х Линда Евангелиста, которая уже почти пять лет не появлялась на публике из-за последствий неудачной косметологической процедуры, впервые согласилась позировать для фото.

В интервью People 56-летняя Евангелиста призналась, что сейчас боится "столкнуться с кем-то, кого знает", но больше не может жить, "прячась и стыдясь".

"Я просто больше не могу жить с этой болью. Я наконец-то хочу заговорить", - сказала модель.

Евангелиста переживает длительную депрессию из-за неудачной косметологической процедуры на аппарате CoolSculpting по заморозке жира в области подбородка. Эффект получился в точности обратным и навсегда деформировал ее до неузнаваемости. Модель подала иск на $50 миллионов против компании CoolSculting, заявив, что не может работать после прохождения семи сеансов с использованием аппарата в августе 2015 года - феврале 2016-го.

По словам Евангелисты, в первые три месяца после прохождения процедур она заметила выпуклости на подбородке, бедрах и в области груди. Больше жира также появилось на тех участках, которые она хотела уменьшить.

В июне 2016 года врач поставил ей диагноз - парадоксальная жировая гиперплазия. Это редкий побочный эффект, которым страдают менее 1% пациентов, проводивших процедуры с CoolSculpting. Выяснилось, что диеты и упражнения не исправят ситуацию.

После обращения врача Евангелисты CoolSculpting предложила оплатить операцию по липосакции у выбранного компанией хирурга при условии, если модель подпишет соглашение о конфиденциальности. Она отказалась и перенесла первую из двух операций по липосакции, за которую заплатила сама в июне 2016-го.

В течение восьми недель после операции Евангелиста носила компрессионное белье, пояс и повязку на подбородке, чтобы сохранить эффект. Однако даже после второй липосакции в июле 2017 года жир вернулся.

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