Власти Швейцарии приняли решение отменить с четверга, 17 февраля, практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление правительства.

"С четверга доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также отменяется обязательное ношение масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома", - говорится в заявлении правительства по итогам заседания.

Кроме того, с 17 февраля лицам, въезжающим в Швейцарию, больше не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.



Тем не менее, до 31 марта будут действовать требования о ношении средств защиты в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для тех, у кого выявили положительный тест на COVID-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии вслед за другими странами Евросоюза с 20 марта снимаются почти все коронавирусные ограничения. Смягчение правил будет проходить в три этапа.

Также мы писали, что Австрия с 5 марта отменит карантинные ограничения. Ресторанам в Австрии разрешат вновь работать по ночам, а бессимптомных больных COVID-19 больше не будут отправлять на карантин.

Тем временем, в Украине второй день растет заболеваемость ковидом. За сутки заразились больше 33 тысяч человек.