В Ионическом море, недалеко от побережья греческого острова Корфу, пылает итальянский пассажирский паром Euroferry Olympia. По данным СМИ, на борту находилось 237 пассажиров и 51 член экипажа. По предварительным данным, всех пассажиров успели эвакуировать и обошлось без пострадавших, передает BBC.

Известно, что паром, который принадлежит итальянской Grimaldi Lines, совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Судно вспыхнуло вскоре после отправления и остановилось к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. Здесь проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.

По данным греческого телеканал MEGA, сразу после возгорания на судне капитан сделал запрос на эвакуацию. Причины пожара на данный момент не известны.

На месте находятся три корабля ВМС Греции, буксир и другие судна.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео пожара пассажирского парома в Индонезии.

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