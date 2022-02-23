Астрологи называют три знака зодиака, чей успех в жизни напрямую связан с активностью, путешествиями, дорогой, сменой места проживания или сферы деятельности. Это Тельцы, Скорпионы и Стрельцы.

Вам важно проводить необычно каждый день. В свободное от работы время старайтесь не засиживаться дома, выходите в свет.

Телец (21.04 - 21.05)

У Тельца успешный день для реализации планов начинается с вкусного завтрака. Поэтому если в вашем окружении есть представители этого знака, вы знаете, чем их можно мотивировать. В целом успех в жизнь Тельца приходит, когда он уделяет достаточно внимания и заботы своим близким. Поэтому как только у вас наладится благоприятный период в карьере и вы сможете привести в порядок свои финансы, не забудьте выполнить некоторые поручения от родных. Вам зачтётся!

Скорпион (24.10 - 22.11)

Успеха в жизни Скорпиона станет больше, как только его неуемная энергия трансформируется в энергию упорной и кропотливой работы. Перестаньте заниматься совершенствованием своих родных и уделите, наконец, время самому себе и своей карьере. А потом, когда появится первая возможность отдохнуть, отправляйтесь на недельку за границу. Так вы сможете равномерно распределить ваши бурлящие эмоциональные потоки и направить свой взгляд на знакомства, поездки, обучение чему-то новому. Но старайтесь не переутомляться, берегите своё здоровье.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Правильное настроение поможет сделать что-угодно и буквально горы свернуть. Многие Стрельцы знают, что если у них есть к чему-то большое желание, то их ничего не остановит на пути к цели. Поэтому начинать серьезные дела нужно с прически, макияжа, парфюма и удобной обуви. Второе по плану - чуть больше настойчивости и мужественности. Помните, что испытывать внутреннее волнение или даже страх перед изменениями - это нормально. Зато потом тревоги мгновенно улетучатся, как только вы достигнете своей цели.

Остальным знакам зодиака чуть более активный ритм жизни сегодня также принесет благополучие. Например, огненным Овнам и Львам поможет в поиске новых источников дохода.

Оставшиеся представители водной стихии - Раки и Рыбы - при росте положительной энергии и активности могут добиться успехов в своих хобби и уделить время романтическим знакомствам и свиданиям. В не сильно ресурсном состоянии у этих знаков обычно нет ни на что желания.

Социум также влияет на воздушные знаки (Близнецов, Весов, Водолеев), заставляя их проводить больше времени в салонах красоты и уделять внимание своему здоровью.

Знаки земной стихии (Девы и Козероги) направляют энергию, чтобы взаимодействовать с госструктурами. Эта холодная и расчетливая сила помогает им контролировать эмоции во время общения с более авторитетными и влиятельными людьми при должностях.