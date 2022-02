Составили подробный гороскоп на предстоящую неделю - с 21 по 27 февраля для каждого знака зодиака. Период принесет много подарков судьбы. Важно не упустить ни одного. Отдельные знаки зодиака могут стать очень востребованными в этот период. Положительные сдвиги произойдут на всех фронтах, но лучше не впадать в эйфорию. Действуйте по плану и тогда успех будет максимальным.

На 24 февраля выпадает убывающая Луна в созвездии Стрельца. Это наиболее благоприятный день недели, пpизывaющий к пpoявлeнию aктивнocти и oптимиcтичecкoму нacтpoю. Cмeлo нaлaживaйтe кoнтaкт c руководством, пpинимaйтe пpeдлoжeния пoдpaбoтки, иницииpуйтe нoвые пpoeкты, бepитe oтвeтcтвeннocть зa масштабные задачи и дoвoдитe дeлa дo лoгичecкoгo зaвepшeния. Bздoxнуть cвoбoднo пoмoжeт избaвлeниe oт лишниx вeщeй и разгрузочные дни, а paдocть пpибудeт c oтдыxoм, poмaнтичecкими вcтpeчaми и бeceдaми c тoвapищaми.

Овен (21.03 - 20.04)

В конце февраля жизнь Овнов станет лучше за счет любых творческих начинаний. Заручитесь поддержкой семьи и друзей. Перестаньте сидеть на одном месте, у вас появится шанс попробовать себя в новом деле или бизнес-проекте. Любой мелкий успех принесет вам массу удовольствия и поднимет самооценку. Фортуна и креатив будут на вашей стороне.

Телец (21.04 - 21.05)

Неделя будет насыщена новостями. Звезды советуют вам ничему не удивляться и быть максимально честными со своим окружением. Не останавливайтесь на полпути к главной цели. На этой неделе вы не сможете обойтись без компромиссов, а новые вызовы пойдут вам на пользу.

Близнецы (22.05 - 21.06)

На этой неделе вас ждут перспективы на работе или в новом хобби. Будьте инициативными и заводите новые знакомства. Это поможет вам в будущем найти ответы на интересующие вас вопросы, а период с 21 по 27 февраля сделает запоминающимся.

Рак (22.06 - 22.07)

Постарайтесь не нервничать на этой неделе и внимательно следите за всеми словами, которые говорите вслух. Они будут иметь способность сбываться. Поэтому лучше обдумайте, как вы можете улучшить свою работу.

Лев (23.07 - 23.08)

Вас ожидает важный период в жизни, когда вы, наконец, поймёте, что можете собой гордиться. Никогда об этом не забывайте впредь. Ближе к концу недели у Львов появится шанс на восстановление сил, поэтому воспользуйтесь этим и как следует отоспитесь.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе вас окружат любовью и заботой, а начало недели будет наполнено приятными сюрпризами. Впереди вас ждут новые возможности, поэтому запасайтесь терпением и принимайте всё так, как есть. На работе лучше оставаться лояльными и коммуникабельными. Помните, что за это вас ценят коллеги.

Весы (24.09 - 23.10)

Эта неделя проверит вас на стойкость и выдержку, терпение и логику, поэтому важно оставаться спокойными в любой ситуации и научиться дышать ровно и глубоко в стрессовых ситуациях даже тогда, когда вам хочется на кого-то покричать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе у вас появится свободное время, используйте его с умом. Если вы давно не получали подарков и не слышали от близкого окружения приятных слов, то, весьма вероятно, что вы сами ничего доброго не делали. Задумайтесь над этим и исправьте свое положение.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если на этой неделе будете испытывать стресс, не заедайте его. Лучше не злоупотреблять вредной едой, а уделить внимание здоровью и сбалансированному питанию. Сосредоточьтесь на текущих задачах. Возможно, некоторое время вам будет нелегко. Однако как только вы решите все бытовые проблемы, сможете как следует отдохнуть.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе у вас появится прекрасная возможность для поиска работы или обсуждения с руководством перспектив развития. У вас будет громадье планов и невиданной энергии, так что звезды могут вам только позавидовать. В конце недели события позволят вам сделать судьбоносный прыжок. Прежде всего, карьерный.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы сможете достичь цели, если четко сформулируете её. На этой неделе можно получить серьезный доход, но, к сожалению, работа может отнимать слишком много времени и сил. Так что нужно выбрать: карьера или семья. И отдельно уделите внимание своему здоровью. У одиноких Водолеев появится возможность судьбоносного знакомства.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам придется взвешивать каждый свой шаг, быть осторожными и по возможности не рисковать. Сейчас не тот период, когда можно бросаться в авантюры: у вас недостаточно веса и авторитета для одиночного плавания. Однако в конце недели не исключены приятные предложения по карьере. Но не забывайте: деньги зря никому не платят. Вам придется доказать свой профессионализм.