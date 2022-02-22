Сегодня все знаки зодиака ждет успех на работе, если им удастся избежать размолвок и ссор с руководством. Постарайтесь держать при себе свои негативные эмоции и лучше скорее начните уделять время завершению всех мелких текущих проектов и задач.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которым будет сложнее всего справиться с волнением и тревогой внутри себя. Это Овны, Раки и Девы. Составили для них гороскоп с рекомендациями о том, как избежать стресс.

Овен (21.03 - 20.04)

Не расстраивайтесь и попробуйте сдержать свой негатив. Найдите время, чтобы всё как следует обдумать. Наблюдайте за тем, как развивается неприятная для вас ситуация. Она может набирать непредсказуемые обороты, но не стоит отчаиваться. Всё лучшее - впереди, держите выше нос и ни о чем не беспокойтесь.

Рак (22.06 - 22.07)

У Рака сегодня успешный день для прохождения собеседований, обращения к юристам, деловых встреч и новых начинаний. Некоторая злость даже поможет вам договориться с людьми в кабинетах чиновников и муниципальных зданиях. Просто отпустите свой внутренний хаос наружу. Сейчас период непростых событий, но это даже к лучшему.

Дева (24.08 - 23.09)

Уделите время любимому человеку и семье, проведите с близкими сегодня как можно больше времени. Только так вы сможете унять боль и обиду в душе от некоторых несбывшихся надежд и желаний. Чтобы немного расслабиться и успокоиться, побалуйте себя покупками. В течение всего дня держите себя в руках и контролируйте свои эмоции.

Остальным знакам зодиака сегодня важно внимательно прислушаться к себе. Интуиция подскажет правильный путь из любой ситуации. Огненные Львы и Стрельцы могут получить интересное предложение в ближайшие дни. Вам важно оставаться энергичными и не падать духом.

Представителям земной стихии (Телец и Козерог) нужно не бояться просить о помощи, если чувствуете, что находитесь в затруднительном положении. Оставаясь наедине с собой, старайтесь не концентрироваться на негативных событиях и новостях, лучше разберитесь, что у вас идёт не по плану.

Представители воздуха (Близнецы, Весы и Водолеи) на удивление будут собраннее остальных знаков зодиака. Звезды советуют вам не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Сейчас многое зависит от вашей продуктивности.

Представителям водной стихии (Скорпионам и Рыбам) важно делать всё по-новому и наконец-то научиться ценить свою свободу.