В селе Сырники Волынской области около 11:00 начался масштабный пожар. Очевидцы сообщают, что горит строительное предприятие, которое занимается изготовлением жидких обоев.

Об этом сообщает "ВолиньUA".

"В с. Сырники пожар. Горит предприятие, которое производило жидкие обои. Там химические вещества, которые во время сгорания пойдут в воздух. Поэтому просьба не открывать окна и без лишней необходимости долго не находиться на улице для вашей же безопасности", - говорится в сообщении", - заявила в паблике Княгининовской общины Ольга Матящук.

На месте работают несколько пожарных машин.

Ранее мы писали о том, что в ночь на воскресенье, 6 февраля, во Львове произошло возгорание на территории музея под открытым небом народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

Также "Страна" сообщала, что в Подольском районе Киева произошел пожар, из-за которого погиб мужчина. Также спасатели уточнили, что в результате пожара погиб мужчина. Еще один человек пострадал. Всего эвакуировать пришлось восемь жильцов дома.

Кроме того, в селе Креховичи Ивано-Франковской области на трассе во время движения загорелась автоцистерна со сжиженным газом.