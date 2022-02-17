В селе Креховичи Ивано-Франковской области на трассе во время движения загорелась автоцистерна со сжиженным газом.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в четверг, 17 февраля.

Инцидент произошел днем 16 февраля на автодороге Н-10 Стрый-Мамалыга. Загорелась автоцистерна с пропан-бутаном объемом 40 кубических метров.

Авария произошла на трассе посреди села, так что спасателям пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. Сотрудники ГСЧС вывели пять человек из трех жилых домов на безопасное расстояние, при этом никто не пострадал.

Всего для тушения пожара было задействовано 45 спасателей и 13 единиц техники. Утром в четверг продолжается ликвидация пожара цистерны газовоза, для ее охлаждения от ГСЧС привлечено 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области загорелся автобус с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

Также сообщали, что в Киеве во время движения внезапно загорелся трактор из-за короткого замыкания. Пожар до приезда спасателей удалось погасить проезжавшим мимо очевидцам, водитель не пострадал.

Кроме того, писали, что на львовском вокзале загорелся пассажирский поезд "Киев-Ужгород".