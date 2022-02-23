23 февраля в Украине с 2014 года официально не является праздничным днем. Но многие наши женщины именно в этот день поздравляют мужчин с днем защитника.

Особенно памятна и ценна дата для тех, кто служил в армии и флоте в Советском Союзе. Вряд ли какие-либо события, произошедшие после, способны стереть из их памяти годы службы.

Судя по соцсетям и запросам в поисковых системах, праздник популярен не только среди людей, живших в СССР, а и среди молодого поколения, которое о Союзе знает из Википедии. Причем, молодежь не особо связывает его с армией, а расценивает только как праздник всех мужчин и не более. Международный женский день же есть, значит, и мужской день тоже должен быть.

С 1993 года в Украине искали замену Дню советской армии и военно-морского флота, доставшемуся нам в наследство после распада СССР. 6 декабря Леонид Кучма внес в праздничный календарь день украинской армии. Но, несмотря на то, что его активно внедряли, вытеснить февральский праздник он все же не смог. Поэтому в 1999 году 23 февраля вернули статус официального праздника.

Была попытка перенести празднование Дня защитника отечества на 29 января Виктором Ющенко, но и она не увенчалась успехом. В 2014 указ Кучмы был отменен официально и окончательно.

При Петре Порошенко защитников Украины решили поздравлять 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Эта дата в Украине стала более популярной, чем 6 декабря, но все же это праздник защитников и защитниц. А мужским днем, пусть и неофициально, остается именно 23 февраля.

Поэтому редакция "Страны" по традиции подготовила для всех мужчин самые яркие открытки и поздравления.