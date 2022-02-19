В Украине рассматривают возможность увеличить предельный возраст резервистов теробороны до 70 лет.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил заместитель командующего Сил территориальной обороны Сергей Собко.

"Некоторые люди хотят и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту. Мы думаем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить возраст - от 60 до 65 или до 70 лет", - сказал он.

При этом придется внести изменения в законодательство, поскольку действующие нормы предусматривают, что бойцом территориальной обороны может стать человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как создают отряды теробороны в Украине и кто их контролирует.

Мы также писали, что во многих городах уже идут учения территориальной обороны. А Верховная Рада хочет разрешить участникам территориальной обороны выполнять задачи в районе ведения военных действий. Такой законопроект был принят в первом чтении.

В блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбиралась, кто создает отряды теробороны в Украине и чем они займутся.