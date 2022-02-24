Сегодня наступит 24-й лунный день в созвездии Стрельца, который подходит для любых оздоровительных процедур и хирургических вмешательств. День также благоприятен для финансовых операций, больших важных покупок и подписания соглашений.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня звезды будут на вашей стороне. День подойдет, чтобы наладить отношения с родными и близкими, коллегами и друзьями. Чтобы достичь вершин, позвольте себе в любой ситуации оставаться уверенными и спокойными.

Телец (21.04 - 21.05)

Вас ждет замечательный день для реализации давно задуманных планов, составления резюме и прохождения собеседований. День также подойдет для решения текущих рабочих моментов и проведения ремонтных работ дома.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Рассчитывайте только на себя и свои знания. Если вы с чем-то не будете справляться, попробуйте обучиться новым навыкам. На работе вас будет сопровождать успех, поэтому не бойтесь рисковать. А вот советы окружающих могут сбить вас с толку, не слишком ими руководствуйтесь.

Рак (22.06 - 22.07)

Прекрасный день для деловых переговоров. В спорных моментах ваши партнеры могут пойти вам навстречу. Главное сегодня - двигаться в своём темпе и попробовать найти то, что вас тревожит. Если есть какой-то конфликт, старайтесь его разрешить сразу же. Уже к вечеру всё уладится.

Лев (23.07 - 23.08)

Хороший день для новых начинаний и работы над творческими проектами. Будьте внимательными к мелочам, чтобы безошибочно выбрать правильный жизненный путь. Помните, что сейчас не лучшее время для поспешных действий.

Дева (24.08 - 23.09)

Хорошее настроение нужно поддерживать любым доступным вам способом. Уделяйте больше времени своему хобби. Главное помните, что жизнь - это не соревнование. Важно делать так, как чувствуете и стараться изо всех сил. Иногда нужно пережить полосу неудач, чтобы понять все свои таланты и научиться ценить успехи.

Весы (24.09 - 23.10)

Перед началом новых проектов Весам важно просчитывать свои ресурсы и быть абсолютно уверенными в силах. Если чувствуете головокружение или упадок сил, вам нужно отдохнуть на свежем воздухе и перестать нервничать. И будьте осторожнее с громкими обещаниями, которые порой остаются только обещаниями.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Прежде чем начинать что-то новое, нужно как следует подготовиться и просчитать все вероятные риски. Будьте уверены в своих силах. Тяжелые времена рано или поздно закончатся, а в вашей жизни понемногу наступит полоса любви и везения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Благоприятный день для решения бытовых вопросов, уборки и ревизии старых вещей. Наведите порядок в своем графике и жизни. Не останавливайтесь, если совершили первые ошибки. Всё поправимо. Если в вашей голове появится гениальная идея, тут же воплощайте её в жизнь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вас ждут высокие шансы на профессиональные перспективы. Не упустите удачу и будьте готовы расставить приоритеты правильно. Вы будете полны энергии и сил, чтобы горы свернуть, поэтому продолжайте держать этот курс и в дальнейшем.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не стоит погружаться с головой в чужие проекты, лучше сосредоточьтесь на своих собственных. Если хотите успеть всё и сразу, начните с малого. Пришло время строить новые планы. И запомните, что вы можете рассчитывать на помощь окружающих.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Прежде чем купить какую-то очередную ненужную вещь, посоветуйтесь с кем-то из близких. Сегодня эгоизм вам будет только мешать в работе и личной жизни. Всё потому, что друзья и коллеги будут остро нуждаться в вашей помощи. Поэтому отложите второстепенные дела на потом и займитесь чем-то важным!