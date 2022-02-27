В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили об отсутствии угрозы распространения огня на горящей под Васильковом нефтебазе "КЛО". Также спасатели говорят, что нет опасности для людей.



"27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крачки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе "КЛО". В настоящее время горение происходит в пределах обвалования, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении спасателей.

Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут выведены на тушение огня после окончания обстрелов.

Кроме того, создан резерв из Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.

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