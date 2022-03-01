Второй раунд российско-украинской встречи по достижению мира в Украине и урегулированию военной ситуации в стране может пройти уже завтра, 2 марта.

Как ранее сообщал помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, встреча делегаций РФ и Украины может произойти на польско-белорусской границе. Ранее Мединский в интервью СМИ сообщал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Напомним, 28 февраля прошел первый раунд переговоров РФ и Украины в Гомельской области. Шли они порядка 5 часов. "Российская и украинская делегация определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения", - заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.

Впрочем, Зеленский также добавил, что "нужного результата" во время переговоров с Россией достичь не удалось.

Как писала "Страна", сегодня после полудня Зеленский готовится выступить в Европарламенте.

О том, как какие перспективы у переговоров с Россией - смотри в новом выпуске "ЯсноПонятно" с Олесей Медведевой. В этом выпуске Медведева анализирует, есть ли у Киева и Москвы шансы после дискуссий заключить перемирие. Стороны обещают, что будет еще как минимум одна сессия переговоров.