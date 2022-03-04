Секретарь СНБО Алексей Данилов подвел итоги восьми дней войны. По его данным, Россия концентрирует силы для нападения на Одессу. Также в угрожающей ситуации по-прежнему остаются Киев, Харьков, Луганская и Донецкая области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных Сил", - сообщает Данилов.

По его словам, враг, осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.

"Сегодня ночью путинский режим поставил мир перед угрозой глобальной катастрофы. Российские террористические войска обстреляли территорию Запорожской АЭС - в результате чего загорелся пожар, и только благодаря героическим действиям отряда ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области удалось локализовать опасность", - добавил Данилов.

Подводя итоги, секретарь СНБО акцентировал на том, что "горячим остается южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий по попыткам оцепления Одессы".

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