По состоянию на утро субботы, 5 марта, сборная Украины по паралимпиаде сумели завоевать семь медалей и закрепить на первом месте в турнирной таблице. Об этом сообщает НОК Украины.

"Семь наград принес Украине первый день зимних Паралимпийских игр в Пекине. Все они были добыты в разных классах биатлонных спринтерских гонок", - говорится в сообщении.

Так, первую медаль в Пекине-2022 для Украины выиграл Тарас Редь – серебро. Такие же награды у Людмилы Ляшенко и Александра Казика.

"Золото" Украине принесли Виталий Лукьяненко, Григорий Вовчинский и Оксана Шишкова.

"Бронзу" завоевал Дмитрий Суярко

Сейчас медальный зачет выглядит следующим образом:

Украина – 3 золотых, 3 серебрянных, 1 бронзовая Китай – 2,3,3 Канада – 1,1,1

Напомним, ранее мы писали об итогах прошлой Паралимпиады для сборной Украины.

Также мы сообщали, что в сентябре прошлого года завоевавший пять золотых медалей на Паралимпиаде в Токио пловец Максим Крипак стал Героем Украины.