Сегодня, 5 сентября, в международный аэропорт "Борисполь" Киева вернулись первые украинские спортсмены, которые участвовали в Паралимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает УНН.

В аэропорту украинских спортсменов встречали родственники, близкие люди, а также представители СМИ.

Первым о свих планах и эмоциях по прилету рассказал украинский пловец Михаил Сербин. По его словам, отдыхать он будет не больше месяца.

"Наибольшую поддержку я получил от тренера, он буквально жил со мной в воде. Поддержку я получил и от родных, которые были со мной во все эти моменты жизни. Для отдыха нужен максимум месяц", - сказал в интервью журналистам спортсмен.

Однако, в это воскресенье в Украину прибыли не все паралимпийцы. В то же время в НОК советуют ждать следующих объявлений о встрече сборной.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на XVI Паралимпийских играх, завоевав в общей сложности 98 медалей. Украинская команда закрепилась на пятом месте по количеству наград и занять шестое - в общем медальном зачете.

Кроме этого, сборная Китая досрочно, за день до окончания соревнований 5 сентября, стала победителем медального зачета Паралимпийских игр.