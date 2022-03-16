Сенат Конгресса США принял законопроект об отмене "перевода стрелок". Так, во вторник конгрессмены проголосовали за введении в стране постоянного летнего времени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты Конгресса.

Законопроект был принят единогласно. Как заявил сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), выступивший с данной инициативой, указанные изменения могут вступить в силу не ранее ноября 2023 года.

Он объяснил это тем, что авиа- и вещательным компаниям США потребуется много времени, чтобы выстроить новый график в соответствии с переходом на постоянное летнее время. Инициативу еще должна будет рассмотреть Палата представителей, в случае одобрения ей законопроект поступит на подпись президенту.

Отметим, что летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением президента Вудро Вильсона. Однако через год законодатели высказались против перехода. Лишь в 1966 году в стране был принят закон о летнем времени.

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