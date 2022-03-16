Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления своего военного присутствия в Арктике.

Об этом во вторник, 16 марта, сообщила министр армии сухопутных войск США Кристин Уормут в ходе видеоконференции по безопасности, пишет ТАСС.

"Мы можем больше сделать, мы думаем, как использовать возможности, которые у нас уже есть в Арктике. Очевидно, что это очень важное стратегическое место. Мы изучаем, что мы можем сделать там с помощью вооруженных сил", - сказала министр.

По словам Уормут, у США уже есть военные объекты в Арктике и американцы способны проводить там учения со своими союзниками.

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл добавил, что американцы могут в будущем создать в этом регионе так называемую "бригаду арктического типа, которая была бы оснащена, обучена для прохождения служб в самых холодных условиях, а также обладала бы маневренностью в этой среде".

Ранее "Страна" сообщала, что США впервые перебросили из Техаса в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1.

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