Регламентные работы в системе ПриватБанка "Приват24", о которых было заявлено вчера, затянулись и до сих пор не закончены.

Объявление об этом появилось на официальной Facebook-странице финансовой организации. По словам пресс-службы, их IT-специалистам требуется больше времени для того, чтобы провести все запланированные ранее работы.

Напомним, что вчера в финансовой организации предупреждали: с 00:10 до 10:00 воскресенья, 20 марта, не будет работать "Приват24". В это время нельзя будет проводить платежи в системе. Однако и после 10:00 система не заработала нормально.

В банке рассказали, что в "Приватбанк" было запланировал проведение технологических работ по модернизации "Приват24", что позволит существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.

За неделю до войны ПриватБанк и некоторые другие банки Украины подверглись хакерской атаке. Так, DDoS-атаке подверглись сайты Ощадбанка и Приват24. Легли также сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали о мошеннической SMS-рассылке для взлома телефона: якобы приходит сообщение от банка.



