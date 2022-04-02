Украинский мобильный банк monobank 1 апреля начислил 3,1% процента за месяц за пользование кредитным лимитом, начиная с января 2022 года, всем своим клиентам, не успевшим его погасить до 1 апреля. Также списываются платежи по услугам рассрочки, покупки частями и кредита наличными.

Такое решение вызвало шквал негодования у всех пользователей monobank, которые из-за ситуации в стране не в состоянии погасить свою задолженность. Также задолженность возникла у тех пользователей, которые не смогли вовремя пополнить счета из-за того, что оплату не принимали даже терминалы. Ведь оказалось, что на пополнение работают только физические отделения банка-партнёра "УкрГазбанк".

В социальных сетях появилось огромное количество негативных отзывов относительно такого решения со стороны monobank от клиентов, попавших в тяжелую ситуацию из-за войны. Люди не понимают, почему во время военного положения банк продолжает списывать с них деньги, загоняя в ещё более тяжелое финансовое положение.

Главное объяснение monobank заключается в том, что организация таким образом хочет продолжать выполнять обязательства перед своими вкладчиками.

Утром соучредитель monobank Олег Гороховский написал по этому поводу пост.

"Как работает банк.

Банк – это такая мерзкая контора, которая берет у одних хороших людей их деньги, обещая заплатить им за это вознаграждение (депозиты), и затем эти деньги отдает другим добрым людям, рассчитывая получить за это большее вознаграждение (кредиты).

У банков есть свои деньги, это называется капитал.

Чем больше у банка капитал, тем больше он может привлечь депозитов и выдать кредитов. Если банк тратит собственные средства, капитал уменьшается и перестает выполнять нормативы регулятора (НБУ).

Капитал уменьшается каждый раз, когда банку не возвращают кредиты или он получает убытки от другой деятельности.

Если банк не получит проценты по кредиту и заплатит проценты по депозитам, у него будет убыток, у него снизится капитал и в банк придет регулятор и его накажет.

Может ли банк простить всем клиентам проценты по кредитам?

Может быть. Два раза – первый и последний. Неполученные проценты на сумму с непогашенными кредитами полностью израсходуют капитал банка и у него заберут лицензию.

Хорошо ли делает банк, когда во время войны не останавливает начисление процентов?

Плохо делает.

"Мерзкие мародеры" - так нас ласково называют некоторые заемщики.

Можем ли мы поступить иначе? Нет, к сожалению.

Будем "мерзкими мародерами", но обеспечим стабильную работу банка и выполним все обязательства перед клиентами, которые доверили нам свои вклады.

Выполним во что бы то ни стало!

Коты всегда платят по своим долгам!"

А вот отзыв на пост жителя Мариуполя, который еле-еле смог выехать со своей семьей из города.

"Передаём привет из Мариуполя самому эффективному СЕО столетия по имени Олег. "Спасибо" за то, что сегодня сотни людей, которые остались в своих дворах Мариуполя навсегда, получили проценты за просрочку. Это браво! Впрочем, все, кто выжил в том аду, тоже получили "приятный бонус". Это вообще очень по-братски", - написал мариуполец.

В ответ на все негативные отзывы по этому поводу, monobank ссылается на требования НБУ.

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