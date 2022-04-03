Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной.

Об этом Энтони Блинкен рассказал в интервью телеканалу NBC в воскресенье, 3 апреля.

"Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что переговоры России и Украины могут привести к завершению конфликта, что потребует снятия санкций, то да. Цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины - мы достигнем этого, то в определенной мере санкции уйдут", - пояснил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что "это зависит от России, что будет дальше".

Напомним, США не увидели "признаков подлинной серьезности" со стороны РФ на переговорах с Украиной.

Также "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс озвучила ряд требований, которые нужно выполнить России для пересмотра Западом санкционной политики.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".