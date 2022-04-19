Украинский онлайн-банк Monobank не будет прекращать обслуживание и закрывать счета клиентов, выехавших до 24 февраля в Крым и на территорию неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в Telegram-канале.

"Не время ссориться внутри. Есть общий враг, а остальное подождёт", - написал он.

Напомним, ранее Гороховский рассказал, что банк перестал обслуживать клиентов из некоторых стран и территорий. Это Россия, Беларусь, оккупированные территории и некоторые страны, которые поддерживают Россию. Также он призвал другие украинские банки последовать примеру "Монобанка".

Ранее мы писали, Monobank снизил ставки по кредитам, но сохранил штрафы и отменил проценты по вкладам на картах.

Также сообщали, НБУ снял ограничения для банков на продажу населению наличной валюты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.