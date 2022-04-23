В субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Известно, что схождение Благодатного огня символизирует выход из Гроба Господня истинного-воскресшего Иисуса Христа.

Считается, что Благодатный огонь в первые минуты не обжигает, поэтому им можно даже умываться, освещая себя. А во время схождения вокруг Кувуклии звучали молитвы на разных языках мира.

Напомним, в прошлом году Благодатный огонь сошел 1 мая в 13:55 по киевскому времени. Тогда свидетелями схождения стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами Украинской православной церкви митрополитом Антонием (Паканичем). После получения огня священнослужители отправились домой, где их в аэропорту "Жуляны" ждали верующие.

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