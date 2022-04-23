Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в десятый раз продлило запрет на полеты гражданских самолетов на юг России.

Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

Агентство в десятый раз продлило запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России. Ограничения будут действовать до 1 мая.

В заявлении ведомства отмечено: "Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты".

Росавиация сообщает, что для перевозок в указанные регионы авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Впервые ведомство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала "военной спецоперации" России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта. Потом в России продлили запрет до 14 марта, но оказалось, что и этого срока мало, поэтому Россия продлевала запрет в сумме уже девять раз.

В начале весны "Страна" писала, что российский "Аэрофлот" с 8 марта остановил все зарубежные рейсы, кроме полетов в Беларусь.