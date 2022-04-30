В Запорожье, куда стекаются переселенцы из Донбасса, полиция начала "фильтрационные мероприятия".

Об этом сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

Правоохранители в рамках этой "фильтрации" будут ходить по квартирам, чтобы проверять переселенцев.

"С этой целью полицейские могут проверять документы, задавать разные вопросы, проводить поверхностную проверку или осмотр. Они могут прийти к вам домой для фиксации проживания у вас временно перемещенных лиц", - рассказал секретарь.

Скриншот: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

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