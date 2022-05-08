В Турции заявили, что в Черном море такое большое количество запасов газа, что его вполне хватит для всего мира на 45 лет.

Об этом заявил заместитель замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), бывший глава турецкого правительства Бинали Йылдырым, сообщает турецкое издание Milliyet.

"Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет", - говорится в сообщении.

"Уже через год в эти дни мы, если все сложится, сможем пользоваться дома газом собственной добычи", - сказал глава Минэнерго Турции Фатих Денмез.

Денмез добавил, что страна намерена использовать подземные ресурсы в полной мере и привлекать их в свою экономику.

Напомним, что турецкие власти сообщили об обнаружении в Черном море крупных запасов газа еще в 2020 году. Запасы месторождения Сакарья оценили в более чем 400 миллиардов кубометров.

Ранее мы рассказывали об альтернативных возможных источниках поставок газа. Например, ЕС планирует активизировать сотрудничество со странами Африки, ведь в Нигерии, Сенегале и Анголе большой и неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

Также экспортером газа готова стать Великобритания. Она может поставлять газ из Норвегии и СПГ со всего мира.