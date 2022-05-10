Во вторник, 10 мая, в Италии проходит первый полуфинал Евровидения-2022. Среди его участников и представители Украины - группа Kalush Orchestra. Согласно жеребьевки они выступят шестыми и исполнят композицию "Стефания".

Напоминаем, как можно проголосовать за понравившегося участника, а также предлагаем онлайн-трансляцию полуфинала Евровидения.

Онлайн-трансляция

С официального аккаунта Євробачення в Facebook на украинском:

С официального ютуб-канала на английском:

Порядок выступления стран-участниц сегодня:

1. Албания

2. Латвия

3. Литва

4. Швейцария

5. Словения

6. Украина

7. Болгария

8. Нидерланды

9. Молдова

10. Португалия

11. Хорватия

12. Дания

13. Австрия

14. Исландия

15. Греция

16. Норвегия

17. Армения.

Где смотреть

На телевидении прямая трансляция начнется в 22:00 на телеканале UA: Культура.

В интернете посмотреть трансляцию можно будет:

в Facebok-аккаунте Евровидения,

на сайте "Суспільне Культура",

на сайте Суспільне Евровидение.

На канале "Євробачення Україна" в Ютуб будет идти онлайн-трансляция из комментаторской студии.

Как голосовать

Как и в предыдущие годы голосовать можно будет только из тех стран, участники которых выступают в полуфинале. Сегодня это 17 стран - Украина, Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия. Дания, Австрия, Исландия. Греция, Норвегия, Армения.

Но голосовать за участников из своей страны - нельзя. По крайней мере, это не получится сделать с номеров украинских мобильных операторов.

Чтобы отдать голос, нужно отправить смс с номером своего фаворита на номер 7576. Информацию об этом напомнят во время прямого эфира.

Стоимость одного такого смс-сообщения 5,31 грн.

Когда будет финал

Второй полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая. На нем выберут еще 10 победителей из 18 участвующих стран.

А в субботу, 14 мая, победителя Евровидения-2022 определит финал. Начало в 22:00 по киевскому времени. В нем примут участие 25 стран - по 10 победителей полуфиналов и участники "стран большой пятерки", которые каждый год выступают сразу в финале - Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

Кто такие Kalush Orchestra

Kalush Orchestra - это музыкальный проект рэп-группы "Калуш" - фронтмен Олег Псюк, диджей Килиммен, бэк-вокал Джонни Дивный и мульти инструменталистов Тимофея Музычука, Виталия Дужика и Игоря Диденчука.

Группа "Калуш" была основана в 2019 году. Фронтмен Олег Псюк назвал ее в честь своего родного города в Ивано-Франковской области. Конкурсную песню он посвятил своей матери Стефании.

Изначально группа заняла второе место в финале Нацотбора и получила 14 баллов: максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Первое место досталось украинской певице Алине Паш, но после скандала из-за ее посещения Крыма, артистка отказалась от участия.