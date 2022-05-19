Немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта стал победителем Лиги Европы сезона 2021/2022.

Команда обыграла в финале шотландский "Рейнджерс" и завоевала свой второй еврокубок в истории.

Матч проходил в испанской Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

В первом тайме команды показали много борьбы, но не сумели забить. Во втором тайме "Рейнджерс" вышли вперед благодаря голу Арибо на 57 минуте, но уже на 69 Борре сравнял счет.

Счёт 1-1 так и остался до конца поединка и даже в дополнительное время команды не смогли выявить сильнейшего, а в серии пенальти все решилось благодаря незабитому мячу Аарона Рэмзи.

В финале Лиги Европы второй раз подряд и восьмой раз в истории победитель определился в серии 11-метровых ударов.

Благодаря завоеванному трофею "Айнтрахт" выступит в Лиге чемпионов УЕФА.

"Айнтрахт" завершил чемпионат Германии на одиннадцатом месте. На пути к финалу команда прошла "Бетис", "Барселону" и "Вест Хэм".

"Рейнджерс", в свою очередь, справился с "Боруссией" из Дортмунда, "Црвеной Звездой", "Брагой" и РБ "Лейпциг".

Айнтрахт – Рейнджерс 1:1 (5:4 – пен.)

Голы: Борре, 69 - Арибо, 57

Айнтрахт: Трапп - Туре, Тута (Хасебе, 58), Н'Дика (Ленц, 101) - Кнауфф, Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Костич - Линдстрем (Гауге, 71), Борре, Камада .

Рейнджерс: Макгрегор - Таверньер, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117) - Джек (Дэвис, 75), Лундстрем - Кент, Райт (Сакала, 75, Рэмси, 118), Камара (Арфилд, 91) - Арибо 101).

Напомним, что 28 мая в финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ливерпуль".