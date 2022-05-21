Представители США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии покинули встречу министров торговли на саммите АТЭС в Бангкоке. Так они отреагировали на выступление министра экономического развития России Максима Решетникова, выразив протест против войны в Украине.

Видео демарша появилось на Ютуб-каналах, инцидент подтвердили в МИД Таиланда.

По словам тайского чиновника, делегации из пяти стран вернулись на встречу после того, как Решетников закончил говорить. Один из дипломатов сказал, что это был в том числе знак протеста против "экономических последствий в регионе АТЭС", нанесенных военными действиями на территории Украины.

Западные СМИ со ссылкой на источник пишут, что представители пяти стран хотят "более решительных формулировок" относительно войны в Украине в заключительном заявлении саммита, которое опубликуют 22 мая.

Российская делегация, в свою очередь, не стала слушать выступление представителя США и тоже покинула совещание, пока слово не было передано другим участникам АТЭС.

Напомним, по состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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